“In viaggio con Beppe Convertini”, la presentazione a Trani

Un viaggio letterario alla scoperta dell'Italia, accompagnati da Beppe Convertini. Il presentatore Rai dello storico programma "Linea Verde" è l'autore della recente pubblicazione della casa editrice tranese Ad Maiora, già presentato al pubblico in occasione del recente Salone del Libro di Torino. Si tratta dell'avvio di un nuovo percorso editoriale nel settore delle guide turistiche e dei viaggi per la casa editrice specializzata in pubblicazioni nei settori del diritto, dell'economia, della medicina e dell'ingegneria.Si svolgerà il prossimo 28 luglio a Trani la presentazione del volume dal titolo "In viaggio con Beppe Convertini. Percorsi italiani tra storia, tradizioni, enogastronomia e curiosità", edita da Ad Maiora. Per l'occasione l'autore dialogherà con il pubblico: saranno presenti Elena Brulli (Presidente Associazione culturale FORME), Amedeo Bottaro (sindaco di Trani), Giuseppe Pierro (Editore Ad Maiora). Modera la giornalista di Telenorba Francesca Rodolfo.Appuntamento alle ore 19.00 di giovedì 28 luglio a Trani, presso la sede dell'Associazione culturale FORME - Galleria internazionale Belmondo, Via Mario Pagano, 244. L'ingresso è gratuito, e al termine della conferenza si svolgerà il firmacopie con Beppe Convertini.