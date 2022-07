Forbes: la manager tranese Grazia de Gennaro tra le 100 donne più influenti d’Italia

Forbes Italia ha selezionato 100 figure professionali femminili che nel 2022, con il loro impegno e capacità di leadership, ingegno, tenacia e competenza, hanno aggiunto valore ai settori chiave della società, contribuendo alla crescita del Paese. La tranese Grazia de Gennaro è tra di loro: "Essere presenti nella Top 100 italiane di successo di Forbes del 2022 è un riconoscimento che intendo condividere con tutta la Gente Maiora" dice sui social la head of communication dell'azienda. "Sono fiera, a pochi giorni dall'ottenimento della certificazione Equal Salary, di poter rappresentare la professionalità e l'impegno delle donne nella nostra azienda in una classifica così prestigiosa. Questo risultato ha radici profonde: nelle mie scelte accademiche e negli incarichi di crescente responsabilità in azienda. Sono consapevole sia solo una tappa della mia vita professionale e un motivo di orgoglio per puntare ancora più in alto verso nuovi ambiziosi obiettivi".La ricetta di questo successo l'abbiamo chiesta proprio a lei: "Sacrificio, impegno, costanza. Gestione di due bimbi piccoli, ma anche di 8 persone in ufficio: mi conosco, so dove voglio arrivare. Da me stessa mi aspetto qualsiasi cosa", rivela con un sorriso sereno, ma anche con quella fermezza che sottintende soprattutto competenza.Classe 1987, due figli in "tenerissima età" (il secondo è venuto al mondo da poche settimane e…accompagna la mamma praticamente ovunque) è laureata in comunicazione all'università di Bari, dove è anche docente per il corso di laurea magistrale in scienze della comunicazione pubblica, sociale e d'impresa.Come riportato da Forbes, Grazia de Gennaro è in Maiora da otto anni, durante i quali ha ottenuto tre master. Nel 2021 è diventata anche consigliere del cda di Cerealitalia, l'azienda che produce cereali per la prima colazione e uova di cioccolato a marchio Dolci Preziosi. Per più di 20 anni ha affiancato al lavoro e agli studi una carriera nella pallacanestro, dalle giovanili alla Serie B.