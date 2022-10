Fiera del Levante, tra le novità anche un palco olografico

Un palco olografico dove proiettare l'ologramma di persone che in diretta interagiscono e dialogano con altre persone fisicamente presenti, che permette di immergere relatori (olografici o reali che siano) all'interno di contenuti digitali tridimensionali o di dar vita a scene interamente olografiche: dal 15 al 23 ottobre il Salone dell'innovazione ospita Evholo, startup di Predict, azienda innovativa nel settore dell'healthcare, che propone il concetto di realtà aumentata e comunicazione olografica in contesti diversi da quello medicale rendendo la tecnologia e l'innovazione protagoniste dell'85esima edizione della Campionaria generale internazionale.Evholo realizzerà infatti l'installazione di un Palco Olografico grazie a Optip, il software di comunicazione multicanale basato su tecnologie di realtà aumentata e holopresenza che permette di trasportare in tempo reale una persona in ologramma in qualsiasi parte del mondo, coprendo qualsiasi distanza e riducendo anche l'utilizzo di mezzi di trasporto con conseguente diminuzione di emissioni di CO2.Modello di comunicazione capace di entusiasmare e coinvolgere il pubblico molto più rispetto ai sistemi tradizionali, l'olografia rappresenta una nuova frontiera, un modello di comunicazione all'avanguardia utilizzabile nei contesti più vari, da quello aziendale all'entertainment, e nel quale le espressioni, i gesti, le movenze di una persona hanno una forza comunicativa molto maggiore rispetto a quella di un qualsiasi video trasmesso sullo schermo di un computer o di uno smartphone.Il palco olografico allestito nel Salone dell'innovazione all'interno del nuovo padiglione, sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno provare un'esperienza immersiva, emozionante, tridimensionale.