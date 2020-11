Biancoverdi in partita per un tempo, gli avversari prendono il largo a metà ripresa

PRATO-AFP GIOVINAZZO 8-4 Prato: Sassetti, Cacciatore, Poli, Benelli, Baldesi - Capuano, Barzocchi, Lorenzini, Barbani, Vespi - Allenatore: Bernardini.

Afp Giovinazzo: Dangelico, Dilillo, Luigi Turturro, Angelo Turturro De Bari - Cannato, D'Avanzo, Mezzina, Antonio Turturro, Colamaria. Allenatore: Marzella.

Arbitro: Moretti.

Reti: primo tempo 11'41" Poli, 15'35" Baldesi , 18'27" Cannato, 23'38" Capuano, 24'08". Secondo tempo 8'52" Baldesi, 10'58" tiro diretto Barzocchi, 12'35" Baldesi, 15'04" Mezzina, 17'50" Dilillo, 18'04" rigore Baldesi, 20'27" Baldesi.

Note: tiri diretti Viareggio 1/1, Giovinazzo 0/1. Espulsioni: primo tempo 16'36" Benelli (due minuti); secondo tempo 16'22 Benelli (due minuti).

Seconda battuta d'arresto per l'Afp Giovinazzo nel torneo di Serie A2 di hockey su pista. La compagine biancoverde ha ceduto sul parquet di un Prato decisamente più concreto, trascinato da uno scatenato Baldesi, autore di ben cinque reti.Gara equilibrata nella prima frazione al PalaRogai: il collettivo toscano ha sbloccato il risultato grazie al gol messo a segno da Poli, quindi Baldesi ha raddoppiato. Il team di Marzella ha reagito accorciando le distanze con la segnatura di, che ha risposto anche al momentaneo 3-1 siglato da Capuano finalizzando un'irresistibile azione personale partita da metà campo.La squadra di casa ha allungato nella ripresa con altre due reti di Baldesi e un tiro diretto sfruttato da Barzocchi. Sotto di quattro reti, l'Afp ha reagito dimezzando lo scarto conche hanno ricucito parzialmente il gap dopo un errore di D'Avanzo su tiro diretto. Ci ha pensato però Baldesi, andando a segno su rigore e ancora una volta a meno di cinque minuti dal termine della sfida, a chiudere i conti.e compagni resteranno fermi ai box per due turni in virtù del format del girone B, con dieci squadre al via e ben quattro riposi per ciascuna formazione nella regular season. L'Afp tornerà in campo sabato 21 novembre quando al PalaPansini sarà di scena il confronto con l'Ash Viareggio: una partita da preparare nel migliore dei modi, con l'obiettivo di vincere e muovere finalmente la classifica.