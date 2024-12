Torna a Giovinazzo il presepe vivente dei Frati Cappuccini: tutte le info

Torna, attesissimo, ila cui quest'anno è stato dato il titolo "Luce da Luce - La Natività del Signore Gesù secondo Greccio", ad 800 anni dal primo presepe realizzato nella località del reatino da San Francesco d'Assisi.Il programma di questa ottava edizione si articola in cinque differenti serate.Si parte domenica 22 dicembre, alle ore 11.00, col "Cammino di Giuseppe e Maria". I figuranti partiranno da piazza Duomo, nel centro storico, e percorreranno via Cattedrale sino a raggiungere piazza Vittorio Emanuele II. Poi Giuseppe e Maria transiteranno da via Crocifisso sino a raggiungere il campetto del Convento dei Frati Minori Cappuccini dove sarà allestita la grotta.Poi il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, domenica 29 dicembre, sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 si terrà la rappresentazione con ingresso da via Molfetta. Il presepe vivente sarà visitabile dalle 19.00 alle 21.00 a gruppi. Inoltre il 5 gennaio, alle 18.30, sul sagrato del Santuario del SS Crocifisso sarà impartita la benedizione dei bimbi e delle bimbe e ci sarà l'attesa dei Re Magi.Va anche segalato, infine, che in caso di maltempo in una qualsiasi delle date indicate, il presepe vivente sarà recuperato nella medesima fascia oraria il giorno dell'Epifania, 6 gennaio.