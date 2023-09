Stasera c'è il Caffè Concerto in piazza Vittorio Emanuele II

Non vuole proprio finire questa lunga ed intensa estate a Giovinazzo. Ed il meteo darà conforto almeno sino alla metà della prossima settimana.L'amministrazione comunale, nel suo cartelloneha previsto un doppio appuntamento con la musica in piazza Vittorio Emanuele II. Stasera, domenica 10 settembre, a partire dalle 21.00, si terrà il primodelgià protagonista di una inebriante esibizione all'alba, in coppia con Mariangela Di Capua, il 13 agosto scorso.Grande musica eseguita da un interprete locale che è ormai garanzia di qualità elevata.Si replica il 24 settembre prossimo, prima domenica d'autunno. L'ingresso è gratuito.