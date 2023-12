Prevenzione patologie della vista, un appuntamento a Giovinazzo

Continuano gli appuntamenti sulla prevenzione a Giovinazzo. Il prossimo mercoledì, 13 dicembre, giorno di Santa Lucia riguarderà inevitabilmente la prevenzione delle patologie della vista.Santa Lucia è infatti conosciuta come la protettrice degli occhi ed è questo che ha stimolato l'Ottica Invista e il Centro Sportivo Netium ad organizzare una giornata patrocinata dal Comune di Giovinazzo, poiché l'Ente promuove ogni forma di contrasto alle malattie.Durante l'intera giornata, dalle 10 alle 19, dinanzi al Centro Sportivo Netium, in via Sottotenente de Ceglie, sarà possibile effettuare uno screening visivo eseguito dagli esperti del settore in uno "studio oculistico" mobile e accoglieranno tutti in formula gratuita. Tutte le informazioni sulle pagine social degli organizzatori