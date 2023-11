Partite le operazioni di rimozione della piattaforma a Ponente

Sono in corso questa mattina, martedì 28 novembre, le operazioni diparzialmente distrutta dalle mareggiate a Ponente. I fortunali abbattutisi su tutto il litorale giovinazzese, durante il fine settimana scorso, hanno portato a danni notevoli sia sul lungomare Marina Italiana, sia a Levante, dove sono state distrutte parte della balaustra e della palizzata in legno presenti sul molo.I lavori di rimozione delle tavole dal primo tratto del litorale sottostante il lungomare di Ponente sono totalmente a carico dei gestori della piattaforma attrezzata che ha accolto migliaia di avventori, visitatori e turisti in estate.I proprietari dell'attività, da noi incontrati ed a cui era stata concessa la licenza, non vogliono in alcun modo replicare agli attacchi ricevuti nelle scorse ore da semplici cittadini e forze politiche.Questa sera, durante il Consiglio comunale di Giovinazzo, il sindaco Michele Sollecito potrebbe (non vi è ancora certezza) rispondere sul tema alle interrogazioni delle opposizioni.