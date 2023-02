Nessuna magia, solo autentica bontà: dal 1894 il Carnevale è Mucci ®

Mangiarli è un'esperienza. Significa viaggiare alla scoperta del Mondo attraverso materie prime di eccellente qualità: dalla mandorla pugliese di Toritto (BA) alla "Nocciola Piemonte IGP", dal purissimo cioccolato belga alla mandorla siciliana di Avola, passando per il Pistacchio verde di Bronte DOP sino al sale rosa dell'Himalaya. Sono solo alcune delle anime dei confetti Mucci ®, piccola prelibatezza che nasce ad Andria oltre 120 anni fa. Un dolciume, frutto di una combinazione di culture.Alla fine dell'Ottocento il fondatore dell'azienda, Nicola Mucci, ha vissuto per un periodo della sua vita a Napoli per imparare l'arte della pasticceria. Lì ha partorito l'idea di questo dolciume che, poi, ha cominciato a produrre ad Andria, nella fabbrica che oggi ospita il Museo del Confetto in Via Museo del Confetto. La terza generazione, invece, ha realizzato la nuova fabbrica nel 1987 alle porte di Trani, la città della Cattedrale sul mare e dei maestri della pietra. E oggi non può esserci Carnevale senza l'indiscutibile qualità dei Tenerelli Mucci ®.«Da sempre il Carnevale è Mucci con i famosi Tenerelli, ghiotta specialità andriese che quest'anno festeggia il 91esimo compleanno - dichiara Cristian Mucci, marketing manager della Mucci Giovanni 1894 -. In quasi un secolo hanno allietato palati con la loro bontà e portato gioia e allegria». Con circa trecento varietà e combinazioni di gusto, i confetti e i dragées Mucci sono presenti sul mercato tutto l'anno e per ogni festa e ricorrenza.«Nel corso degli anni - continua Mucci -, la voglia di fare specialità sempre eccellenti e, quindi, far in modo che quest'azienda varchi i confini non solo regionali ma anche nazionali, ha dato la possibilità di acquisire le certificazioni "Halal" e "Kosher" per soddisfare mercati nascenti musulmani ed ebraici. Non solo, produciamo anche varietà rivolte ai vegani, vegetariani ed intolleranti al lattosio. Tutti sono glutenfree. Ma l'obiettivo della quarta generazione, da me rappresentata, è quello di portare i nostri confetti e dragées in ogni angolo del Mondo: proprio recentemente siamo entrati nel contesto giapponese».Infine l'azienda è tra i partner e gli sponsor del primo convegno Lgbtq+ che si tiene a Venezia in questi giorni perché il brand Mucci Giovanni dal 1894 è tradizione ma anche innovazione. www.museodelconfetto.it – IG: confetti_mucci