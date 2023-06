Musica a Ponente sino a tarda ora. Residenti presentano esposto

I residenti del zona adiacente il lungomare di Ponente stanno raccogliendo in questi giorni firme per presentare un esposto a sindaco, comandante della Polizia Locale, Ufficio Locale Marittimo e Guardia Costiera per disturbo alla quiete notturna.Oggetto dell'istanza degli abitanti diè il «continuo disturbo della quiete pubblica a causa di rumori e musica emessi nelle ore notturne oltre la mezzanotte dalle attività produttive, di ristorazione e bar, presenti nelle suddette zone».Secondo gli istanti, gli abitanti della zona non possono «soccombere - si legge nell'esposto - ad un piano d'iniziativa turistica che andrebbe a creare significativi turbamenti degli stili di vita di anziani, lavoratori, di persone con problematiche di salute, di bambini che hanno diritto a svolgere le normali occupazioni ed al riposo».I cittadini del quartiere chiedono pertanto che sia rispettatocon una ordinanza specifica da parte del sindaco Michele Sollecito.