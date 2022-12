Le aperture serali di Mister Chef accompagnate da divertimento e tanta buona musica

Un luogo in cui ipossono trascorrere momenti die al tempo stesso legodere di, buone… perché no, anche della buonaÈ in questo modo che, il rinnovato locale situato ain via Antichi Pastifici 8A, si presenta alla sua clientela nel suo speciale format serale.Ognidalle orealle oreMister Chef è a disposizione di famiglie e non solo. La passata settimana, la celebre cover band de "", hanno aperto la rassegna dei concerti all'interno locale.Il divertimento e l'appuntamento con la buona musica prosegue anche questa settimana., start, ad esibirsi sarà "",Si tratta di una band composta da musicisti di grande talento, cresciuti ascoltando le canzoni del grande Lucio Battisti.Alla voce, un cantante polistrumentista in grado di arricchire le performance con chitarra e flauto traverso. Ad accompagnarlo le due coriste,. Le tre voci sono supportate daalle chitarre,alle tastiere,al sax,al basso ealla batteria. Il repertorio de "La Compagnia" vanta al suo interno tutti i più grandi successi della grande collaborazione tra Lucio Battisti e Mogol.Una collaborazione che ha fatto la storia della musica Italiana, "partorendo" brani colossali come Acqua Azzurra Acqua Chiara, Anna, La canzone del Sole, Emozioni, La Luce dell'Est, Il Mio Canto Libero. Insomma, quelle canzoni che proprio chiunque conosce.Tanta buona musica accompagnata dalle prelibatezze che Mister Chef offre ai clienti durante le aperture serali: a partire da antipasti freddi e caldi, preparati dallo chef secondo le tradizioni del nostro territorio, sino alla "pinsa romana", da gustare in tutte le sue forme e soprattutto per tutti i gusti. Una specialità realizzata con l'utilizzo del lievito madre per una lievitazione di 72 ore.Questo e molto altro è Mister Chef….in versione serale!!