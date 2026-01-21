Religioni
La Polifonica di Giovinazzo impegnata nella santa messa su Rai 1
Domenica 25 gennaio nella cattedrale di Molfetta
Giovinazzo - mercoledì 21 gennaio 2026
Il 25 gennaio sarà trasmessa in diretta su Rai 1 la Santa Messa dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta di Molfetta. La diretta avrà inizio alle ore 10.50 e sarà preceduta da una breve scheda dedicata alla città di Molfetta e alla Diocesi.
A presiedere la celebrazione eucaristica sarà il Vescovo Emerito di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E.R. Mons. Domenico Cornacchia.
Tra gli animatori musicali, anche la storia Associazione Polifonica di Giovinazzo del M° Antonio Dangelico, in questi giorni impegnata nelle prove dei cori che entreranno nelle case di milioni di italiani domenica prossima.
L'accesso alla Cattedrale di Molfetta, fanno sapere dalla Diocesi, sarà consentito esclusivamente con pass, al fine di non disturbare lo svolgimento della celebrazione.
