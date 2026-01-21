La Polifonica di Giovinazzo impegnata nella santa messa su Rai 1

Il 25 gennaio sarà trasmessa in direttala Santa Messa dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta di Molfetta. La diretta avrà inizio allee sarà preceduta da una breve scheda dedicata alla città di Molfetta e alla Diocesi.A presiedere la celebrazione eucaristica sarà il Vescovo Emerito di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E.R. Mons. Domenico Cornacchia.Tra gli animatori musicali, anche la storiadel M° Antonio Dangelico, in questi giorni impegnata nelle prove dei cori che entreranno nelle case di milioni di italiani domenica prossima.L'accesso alla Cattedrale di Molfetta, fanno sapere dalla Diocesi, sarà consentito esclusivamente con pass, al fine di non disturbare lo svolgimento della celebrazione.