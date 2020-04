L'Arci Tressett e i Seguaci della Nord donano beni alimentari al Comune di Giovinazzo

Una importante pagina di solidarietà è stata scritta nella giornata di ieri a Giovinazzo.L'associazione culturaleha dato il suo grande contributo al progettoper aiutare le famiglie in grave difficoltà economica in questo periodo di emergenza sanitaria. Generi alimentari di prima necessità sono stati consegnati nelle mani dei volontari delche si sta occupando della distribuzione dei beni. Un gesto semplice, ma concretissimo reso possibile grazie alla generosità dei soci di un'associazione da anni impegnata sul territorio comunale e promotrice di diversi eventi culturali, primo fra tutti il Giovinazzo Rock FestivalOltre a loro, anche igruppo ultras portante del tifo barese, hanno donato al Comune pacchi di alimenti che finiranno nelle case dei giovinazzesi più bisognosi. Un impegno concreto, quello dei ragazzi biancorossi, che ha mostrato il grande cuore della comunità curvaiola legata al Bari calcio, già prodigatasi per iniziative simili sin dall'inizio dell'emergenza non solo nel capoluogo ma in tutta l'Area metropolitana.E d'altronde gli ultras baresi non sono nuovi ad iniziative benefiche. Tra tutte ricordiamo le donazioni, ormai periodiche, all'Ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" del capoluogo e gli aiuti portati alle popolazioni colpite dal durissimo terremoto del Centro Italia.In momenti di grande difficoltà per la nostra nazione, queste due realtà lontanissime tra loro, dimostrano come ci siano due modi differenti di affrontare un periodo così duro: far chiacchiera o far fatti. Arci Tressett e Seguaci della Nord hanno scelto la seconda strada.Giovinazzo ringrazia.