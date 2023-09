Ilaria Lapalombella elatta Miss Cinema Puglia a Giovinazzo

4 foto Miss Cinema Puglia a Giovinazzo

, 19enne di Bitetto, studentessa di Scienze dell'educazione e della formazione, è Miss Cinema Dr. Kleein Puglia.È stata eletta nella finale regionale di Miss Italia svoltasi giovedì 31 agosto nella grande piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, perla dell'Adriatico che è stata scelta per spot pubblicitari, set televisivi e cinematografici.A votarla una giuria presieduta da Francesco Cervone, presidente del consiglio comunale di Giovinazzo, e composta da: Mariangela Stufano, Miss Puglia 2000; Riccardo Di Matteo, console onorario Repubblica Ceca; Annalisa Demichele, responsabile Italia di Dr. Kleein; Annarita Granatiero, modella; Francesca Urbano, insegnante ed ex modella; Francesco Minervini, Liana Tattoli e Chicca La Penna, imprenditori.L'evento è stato organizzato dalla, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.A condurlo Christian Binetti, apprezzato "presentattore" tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, ma la serata è stata impreziosita dalle esibizioni di Tiziana Loconsole, sosia nazionale di Raffaella Carrà, e dalle esilaranti incursioni di Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.L'hair style delle aspiranti miss è stato curato da Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto e Milano e Atelier dei Capelli di Giovinazzo per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, mentre il make-up dallo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Fenimprese Bari, Zingrillo.com, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà.