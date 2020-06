D1.1, la parola alla Corte Costituzionale. Tedeschi: «È una storia infinita»

Sarà laa stabilire se è legittima la confisca di, nella maggior parte dei casi villette a schiera, costruite nell'area, la zona artigianale di Giovinazzo, considerato che i reati sono ormai prescritti.Lo hanno deciso, lo scorso 18 maggio , i giudici dellasollevando la questione di legittimità costituzionale nell'ambito del procedimento penale in corso nei confronti di, tra cui funzionari del, tutti accusati di lottizzazione abusiva e già condannati in primo grado a pene comprese fra i«La Corte ritiene - si legge nel provvedimento - che non meriti la sanzione della confisca l'anello debole e finale del meccanismo, rappresentato dai proprietari». Nel processo, inoltre, sono imputati anche costruttori, progettisti, direttori dei lavori e funzionari del. Una «lunga catena di responsabilità» nella quale risultaLa parola passa adesso allaa cui lachiede di valutare la incostituzionalità dell'articolo del testo unico sull'edilizia. Ma cosa ne pensano gli avvocati giovinazzesi? Lo abbiamo chiesto - fra gli altri - a«Dalla lettura dell'ordinanza dei giudici di Appello di Bari - scrive il legale giovinazzese - emergono elementi interessanti e che meritano attenta disamina.Di certo l'ordinanza apre uno spiraglio per le sorti dei malcapitati cittadini implicati nella vicenda giudiziaria, in effetti la Corte Costituzionale potrebbe ritenere, conformandosi all'orientamento della Gran Camera della Corte Europea, vessatoria ed eccessivamente gravosa la misura della confisca nei confronti di coloro i quali abbiano avuto "una lieve condotta colposa".In ogni caso, nella citata ordinanza, nella parte motivazionale, viene effettuata una puntuale e precisa valutazione del profilo della colpa, anche a carico dei soggetti acquirenti e sub-acquirenti dei lotti confiscati. Tale valutazione è manifestamente accusatoria: il Collegio si spinge inoltre a ritenere il concorso nel reato, di figure amministrative non presenti nell'impianto accusatorio.Questo la dice lunga sulla ipotesi di reato, così come contestato, e quindi sulla sua eventuale insussistenza. Appare evidente che ci vuole ancora tempo per poter scrivere la parola fine su questa incresciosa vicenda che ha coinvolto tutta la nostra comunità.Ora non possiamo che attendere per poi valutare le eventuali azioni da intraprendere a tutela dei diritti dei nostri assistiti, non ultima l'azione risarcitoria».