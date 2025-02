"Conversazione dal mare" confermata a Giovinazzo

A giugno sarà estate e sarà l'inizio di una estate in cui la cultura, nelle sue varie sfaccettature, avrà un ruolo importante a Giovinazzo.Nelle scorse ore, infatti, è stata riconfermata nella cittadina adriatica (ed a Mattinata, sul litorale foggiano) la rassegnaDate ancora top secret, ma saranno svelate nelle prossime settimane.La presentazione della kermesse letteraria di livello nazionale ha avuto luogo nella giornata di oggi, 9 febbraio, alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, dove era presente anche l'assessora alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli, particolarmente soddisfatta per questa conferma, a riprova di quanto il feeling tra organizzatori ed amministratori sia ottimo.«La Dorsale Giovinazzo - Mattinata si è unita anche quest'anno sotto l'ala di- è stato il commento dell'organizzazione - L'edizione 2025 vedrà a giugno la tappa di Giovinazzo e a Luglio la tappa di Mattinata. Grazie al Direttore Aldo Patruno per la carezza istituzionale che ci riserva. Grazie ai due sindaci Michele Sollecito per il Comune di Giovinazzo e Michele Bisceglia per il Comune di Mattinata e agli assessori alla cultura Cristina Piscitelli e Paolo Valente per aver creduto in una nuova narrazione, quella della bellezza», è stata la conclusione.«Siamo entusiasti per la rinnovata collaborazione con "Conversazioni dal mare" - ha commentato Piscitelli - , un'iniziativa che per il secondo anno approda a Giovinazzo e che ci permette di unire un grande evento culturale con autori di fama nazionale alla promozione del nostro territorio. Un'importante occasione - ha concluso l'assessora comunale alla Cultura - anche per qualificare l'offerta turistica della nostra città, come quella appena avuta in occasione della BIT a Milano. A breve annunceremo le date!».