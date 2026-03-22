Cattedrale gremita per "La Passione secondo Matteo" per la regia di Garardo Placido

«Non si tratta di qualcosa al di fuori del contesto del Settenario alla Madonna Addolorata, ma di qualcosa che si mescola e impreziosisce un percorso di riflessione e preghiera in preparazione della Settimana Santa».Così Padre Francesco Depalo, amministratore parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta, aveva presentato durante la messa vespertina del sabato la pièceper la regia diLa lettura teatrale, possibile grazie all'organizzazione dell'ha visto in scena l'autore, regista ed attore nativo di Ascoli Satriano, con Massimiliano Messere e Giuseppe Marcotrigiano. Una (ri)lettura scenica in realtà aderentissima al testo evangelico e che anzi, proprio da esso, ha trovato una forza comunicativa arrivata dritta al cuore dei fedeli che hanno gremito la Cattedrale.Ad impreziosire la lettura scenica il coro parrocchiale, ben diretto dal M° Giuseppe Piccininni, e la chiusura in musica, con l'aria dell'"Ave Maria" tratta dall'"Otello" di Giuseppe Verdi cantata dal soprano, accompagnata all'organo a canne del 1789 daIn chiusura, padre Pasquale Rago, vice-amministratore parrocchiale, ha ribadito quanto la Cattedrale di Santa Maria Assunta sia stata nella giornata del sabato vero e proprio polo culturale, grazie anche alleè stato possibile visitare episcopio e osservare da vicino paramenti sacri finemente ricamati. «Talvolta penso che noi giovinazzesi dovremmo imparare ad amare tutto l'anno la nostra chiesa - ha detto padre Pasquale - che custodisce tanta bellezza».