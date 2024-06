Caritas Giovinazzo, assegnate la borsa di studio di una Zelatore Micaelico

Powered by

La Caritas cittadina di Giovinazzo ha comunicato nelle scorse giornate che, a seguito del concorso per borsa di studio "Francesco Prudente", ha ricevuto da unche vuol restare anonimo, la cifra di 700 euro.Questa donazione permetterà ad una ragazza del posto di proseguire gli studi universitari. Non è la prima volta che un Zelatore del culto Micaelico aiuta giovani della nostra cittadina a perseguire studi e sogni. Un concreto aiuto ad alcune famiglie.«Questo gesto di generosità - ha sottolineato Pantaleo Gadaleta, coordinatore cittadino della Caritas - ci stimola a perseguire il nostro servizio, soprattutto a favore dei giovani della nostra città che si trovano in situazioni di disagio».