Caos rifiuti, i sindaci del Barese chiedono di non conferire più rifiuti

Caos rifiuti in tutto il Barese ed in parte della provincia Bat per la chiusura dell'impianto di smaltimento di Conversano. Una tegola enorme per i sindaci di tutta la Città Metropolitana di Bari che, nelle scorse ore, hanno scritto un comunicato congiunto rivolto alla cittadinanza. Si apre così di fatto una fase emergenziale che interessa anche Giovinazzo.Di seguito il comunicato dei primi cittadini.«Si comunica che a causa di problemi agli impianti di conferimento rifiuti non imputabili alla nostra responsabilità, in queste ore la raccolta porta a porta potrebbe subire disagi.Alla luce di quanto sopra rappresentato, si evidenzia che il permanere di tale situazione determinerà inevitabilmente delle criticità nei prossimi giorni per la raccolta di tutte le tipologie di rifiuto.Rivolgiamo quindi a tutti i nostri concittadini un accorato invito alla collaborazione evitando, ove possibile e non strettamente necessario, di conferire giornalmente i rifiuti all'esterno delle proprie abitazioni.Vi terremo prontamente aggiornati sulla situazione».