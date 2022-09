Affluenza definitiva: a Giovinazzo ha votato il 69,10%

Sono arrivati i dati definitivi sull'affluenza comunale per le elezioni politiche che si sono tenute in Italia quest'oggi, domenica 25 settembre.A Giovinazzo ha votato complessivamente il 60,18% degli aventi diritto, l'8,92% in meno rispetto alle consultazioni del 2018, quando si era recato alle urne il 69,10%.Iniziato lo scrutinio delle schede che proseguirà sino a notte inoltrata. Secondo gli exit poll nazionali, regionali e metropolitani, centrodestra in vantaggio con Fratelli d'Italia primo partito, valutato in una forbice di preferenze tra il 22 ed il 26%.