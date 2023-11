A Levante iniziati i lavori per le rampe di discesa al mare per disabili

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori sul litorale di Levante per la realizzazione di rampe di discesa al mare per disabili. Un'opera agognata e sui cui tempi erano insorte le opposizioni, accusando l'amministrazione comunale di ritardi.L'opera sarà realizzata dalla societàdi Sannicandro di Bari per un importo complessivo, a base d'asta, di poco superioreda corrispondersi effettivamente all'impresa. Le tempistiche per la consegna, ci hanno spiegato da Palazzo di Città, sono legate anche a fattori meteomarini ed alle forniture di materiali destinati a durare nel tempo.«Siamo stati accusati di aver fatto partite il cantiere non in settembre, ma con un mese e mezzo di ritardo - ha precisato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo -. Ebbene, mi preme sottolineare che la scelta è stata dettata sia dal prolungarsi della stagione estiva, non potevamo cioè impedire ai bagnanti di usufruire di quell'area avendo comunque dinanzi un periodo congruo sino al ritorno della bella stagione e sia ai ritardi per l'approvvigionamento dei materiali che verranno impiegati.In questi giorni si sta approntando la cassaforma per poi procedere al successivo getto del basamento, che tuttavia risente anch'esso, per la sua ultimazione, delle condizioni delle maree e del moto ondoso sostenuto, poiché questi oggettivi fattori possono influire sui tempi di finalizzazione di questo aspetto nonché dei successivi interventi. Inoltre - ha continuato Depalo - mi preme evidenziare che ciò che è stato pensato e che si sta realizzando è un'opera definitiva, che quindi resterà in quel luogo anche nel periodo invernale e non sarà disponibile solo in estate. Non si tratta, vorrei spiegare,Ciò ha determinato un iter autorizzativo molto più articolato e complesso. Spesso - è l'ulteriore sottolineatura di Depalo - ci si ferma solo alla superficie del problema e non si entra nel merito di opere che possono apparire magari banali o meno evidenti, ma che di fatto sono complesse a causa di vincoli e fattori naturali.Ciò che conta - ha concluso l'assessore - è che i cittadini e le cittadine diversamente abili di Giovinazzo e del circondario potranno usufruire dalla prossima estate di un'opera completa e non di una piattaforma da tenere pochi mesi all'anno e da rimuovere in autunno, soprattutto ora che la stagione estiva si protrae ben oltre settembre. Si tratta di un passaggio epocale per il nostro litorale, che mostra ancora una volta l'attenzione della nostra amministrazione verso i problemi delle fasce più deboli».