240mila euro per i giochi del nuovo asilo nido comunale

240mila euro. A tanto ammonta il finanziamento ottenuto dal Comune di Giovinazzo per attrezzare e completare le aree esterne del nascente asilo nido, il primo comunale, anch'esso oggetto di finanziamento per un importo di 2.500.000 di euro.Soddisfazione per l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, che nell'ambito delle sue attività ha intercettato queste risorse.«Sono ulteriori finanziamenti che si aggiungono ai tanti già ottenuti, che serviranno per completare ulteriormente un'area in via di riqualificazione, grazie appunto all'asilo, in un contesto, come quello della 167, completamente stravolto in termini positivi di vivibilità in questi ultimi anni.Le risorse - ha concluso Depalo - consentiranno di completare ed attrezzare il giardino collegato con l'asilo nido e per renderlo anche fruibile, nelle ore di non attività della struttura principale, ai cittadini».